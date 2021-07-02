Футбол повільними кроками повертається до свого звичного стану.

Англійська влада не буде обмежувати вболівальникам доступ на стадіони з наступного сезону АПЛ, повідомляє The Guardian.

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Остаточне рішення буде ухвалено 19 липня. Фанати зможуть перебувати на трибунах без масок та без дотримання правил соціальної дистанції в умовах пандемії.

Нагадаємо, у минулому сезоні АПЛ команди виступали без підтримки глядачів на стадіонах, лише на останні тури було дозволено запустити певну кількість фанів.

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