Россияне не смогут порадоваться победам своей сборной даже в видеоигре.

Разработчик видеоигр EA SPORTS уберет сборную России и все клубы страны оккупанта из FIFA, сообщает официальный аккаунт организации в Twitter.

ФИФА и УЕФА официально исключили Россию и ее клубы из всех соревнований

Причина очевидна, руководство EA SPORTS возмущено дерзким вторжением России в Украину, поэтому вместе со всем цивилизованным миром разрывает любые отношения с оккупантом.

Напомним, 24 февраля российские войска под вывеской "спецоперации" начали полномасштабную войну с Украиной. Наши воины уже 7-й день дают достойный отпор врагу.

Россия напала на Украину: Ракицкий покидает страну военных преступников, российских игроков наказывают в Европе (LIVE)