АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи, – The Sun

Часть матчей английской Премьер-лиги после возобновления сезона могут транслировать в сети бесплатно.

Некоторые поединки АПЛ можно будет посмотреть на YouTube, сообщает The Sun.

Уэмбли стал претендентом на проведение матчей АПЛ

В чемпионате Англии должны сыграть еще 92 матча. Все они пройдут при пустых трибунах и, скорее всего, на нейтральных полях. Большинство поединков покажут местные трансляторы, но часть матчей лига планирует показать на бесплатном видеохостинге.

К слову, боссы Премьер-лиги надеются, что прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20 возобновят 12 июня.

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