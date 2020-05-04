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АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи, – The Sun

21:50 29 Читати українською
АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи, – The Sun
МЮ празднует успех / официальный сайт АПЛ

Часть матчей английской Премьер-лиги после возобновления сезона могут транслировать в сети бесплатно.

Некоторые поединки АПЛ можно будет посмотреть на YouTube, сообщает The Sun.

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В чемпионате Англии должны сыграть еще 92 матча. Все они пройдут при пустых трибунах и, скорее всего, на нейтральных полях. Большинство поединков покажут местные трансляторы, но часть матчей лига планирует показать на бесплатном видеохостинге.

К слову, боссы Премьер-лиги надеются, что прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20 возобновят 12 июня.

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