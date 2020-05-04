АПЛ планує безкоштовно транслювати матчі, – The Sun

Частина матчів англійської Прем'єр-ліги після відновлення сезону може транслюватися у мережі безкоштовно.

Деякі поєдинки АПЛ можна буде переглянути на YouTube, повідомляє The Sun.

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У чемпіонаті Англії повинні зіграти ще 92 матчі. Усі вони відбудуться при порожніх трибунах і, найімовірніше, на нейтральних полях. Більшість поєдинків покажуть місцеві транслятори, але частину матчів ліга планує показати на безкоштовному відеохостингу.

До слова, боси Прем'єр-ліги сподіваються, що перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20 відновлять 12 червня.

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