"Я не буду извиняться за свою позицию по вакцине, как бы это ни мешало моей популярности. Никогда не надо слушать меня или его – всегда слушай тех, кто понимает. Игнорируйте тех, кто делает вид, что что-то знает. Игнорируйте ложь и дезинформацию. Слушайте людей, которые знают лучше. Если вы это сделаете, вам понадобятся вакцина и ревакцинация.

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Злоупотребление "верностью футболу" упускает суть. Мое мнение о вакцине не должно рождаться из моего воображения. Я слушаю профессионалов. Люди, которые умнее, пришли на помощь, создав такое решение проблемы", – цитирует Клоппа корреспондент Мелисса Редди.

Добавим, что Ливерпуль является едва ли не единственным клубом АПЛ, у которого вакцинированы все работники (исключения только для людей с противопоказаниями). Пока "красным" удается избегать массовой вспышки коронавируса и не переносить свои матчи.

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