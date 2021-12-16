Клопп обратился к антивакцинаторам на фоне катастрофических проблем АПЛ
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп призвал людей изменить свое отношение к вакцине, которая могла бы спасти лигу от нынешнего кризиса.
"Я не буду извиняться за свою позицию по вакцине, как бы это ни мешало моей популярности. Никогда не надо слушать меня или его – всегда слушай тех, кто понимает. Игнорируйте тех, кто делает вид, что что-то знает. Игнорируйте ложь и дезинформацию. Слушайте людей, которые знают лучше. Если вы это сделаете, вам понадобятся вакцина и ревакцинация.
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Злоупотребление "верностью футболу" упускает суть. Мое мнение о вакцине не должно рождаться из моего воображения. Я слушаю профессионалов. Люди, которые умнее, пришли на помощь, создав такое решение проблемы", – цитирует Клоппа корреспондент Мелисса Редди.
Добавим, что Ливерпуль является едва ли не единственным клубом АПЛ, у которого вакцинированы все работники (исключения только для людей с противопоказаниями). Пока "красным" удается избегать массовой вспышки коронавируса и не переносить свои матчи.
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