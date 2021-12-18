История футбольного Лондона насчитывает множество ярких страниц. Писали ее целых 14 клубов, 5 из которых сейчас "рубятся" в АПЛ.

Уроженцам Лондона достаточно непросто выбрать любимый футбольный клуб. Опции, кому отдать свое сердце, буквально в каждом районе города. Остаться безразличным к футболу здесь нет никаких шансов – духом игры пронизана каждая клетка столицы Британии.

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Фулхэм

Старейший футбольный клуб Лондона основан еще в 1897 году. За свою историю команда 24 сезона провела в АПЛ, но завоевать медали не смогла. Впрочем, даже несмотря на это трибуны "Крейвен Коттедж" редко бывают не заполненными до основания.

Также в истории клуба есть два финала – Кубка Англии (1975) и Лиги Европы (2010). К сожалению, отпраздновать викторию не удалось ни в одном из них.

Сейчас Фулхэм возглавляет таблицу Чемпионшипа – возвращение в АЛЛ и 25 сезон в лучшей лиге мира не за горами.

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Лейтон Ориент

Один из старейших клубов Англии может похвастаться только одним сезоном в АПЛ, это было еще в середине прошлого столетия.

В Лиге 2 команда выполняет роль жесткого "середняка", надеждами на повышение своих фанатов команда не радует.

Тоттенхэм

В особом представлении этот клуб не нуждается. Кейн и компания стабильно держат герб клуба на вершине таблицы АПЛ, но сделать трофейный рывок "шпоры" не могут.

Самым большим врагом Тоттенхэма является Арсенал, великие клубы делят Северный Лондон. Как в таблице, так и в трофейном зачете лидируют "канониры".

Квинс Парк Рейнджерс

Один из лидеров Чемпионшипа чуть не поставил в клубный музей кубок АПЛ. Для статуса чемпиона в 1976 году команде не хватило всего 1 очка!

Сейчас ребята делают все возможное, чтобы вернуться в АПЛ и утешить трибуны битвами с грандами. Пока все удается – КПР идет на 5 месте и не слишком отстает от конкурентов.

Миллуолл

На футбольном поле "львы" никогда не отличались особыми достижениями, но клуб снискал славу благодаря фанатам. Именно они принесли в свет изречение "Нас никто не любит, но нам все равно". Особую ненависть они имеют к Весту Хэму, что, кстати, взаимно.

Также Миллуолл может похвастаться опытом еврокубков – в 2004 году благодаря финалу Кубка Англии команда квалифицировалась в Кубок УЕФА. Сейчас дела обстоят не так хорошо – середина таблицы Чемпионашипа.

Арсенал

"Канониры" – один из главных грандов английского футбола, но в последний раз празднование трофея проводили еще в 2005 году. В последнее время "вечно четвертые" несколько потеряли в амбициях, но Артета преследует цель переломить эту психологию и вывести Арсенал на вершину.

Сейчас команда идет на "своем" 4-м месте в АПЛ. Нынешний сезон станет настоящим экзаменом для амбиций команды.

Барнет

Клуб получил громкую славу после прихода Эдгара Давидса, приехавшего сюда "доигрывать".

После звездного нидерландца дела команды пошли не лучшим образом – клуб опустился в самые низкие дивизионы Англии. Истории тоже нечего сказать о достижениях команды.

Брэдфорд

Лучшие времена клуб пережил еще в 30-х годах прошлого столетия. Команда стабильно шла в верхней части таблицы АПЛ, но война спутала клубу все карты.

Сегодня клуб идет в середине таблицы Лиги 2 без особых шансов на повышение. Амбиции клуба находятся на том же уровне.

Вест Хэм

За "молотами" сегодня наблюдает вся футбольная Украина, ведь их цвет защищает лидер нашей сборной Андрей Ярмоленко. С приходом Дэвида Мойеса клуб набрал обороты и стабильно борется за еврокубки.

Поражение от Арсенала опустило Вест Хэм на 5 место, но ребята готовы доказывать, что заслуживают не только ЛЕ, но и турнира лучших команд Европы.

Челси

Действующий обладатель титула сильнейшей команды Европы всегда ставит перед собой самые высокие цели. Клуб никогда не жалел денег на трансферы и зарплаты лучших футболистов.

Представители деловой части Лондона всегда готовы сражаться за трофеи и показывать яркий футбол. Челси – это история неизменного движения к победам.

Чарльтон

Поклонники английского футбола никогда не забудут Клайва Мендонку и его хет-трик на "Уэмбли" в 1998 году. Благодаря ему Чарльтон получил путевку в самый высокий дивизион, где в первом же матче Клайв снова оформил хет-трик.

Сегодня Чарльтон более чем скромный клуб – всего 11 место в Лиге 1. Лучшие страницы своей истории клуб уже перевернул.

Кристал Пелас

Один из основателей АПЛ, сейчас держащий стабильные средние позиции. На верхние позиции команда не претендует, но и понижаться в классе не собирается.

Титулами клубный музей похвастаться не может, но благодаря характеру и яркой игре Кристал привлек болельщиков по всему миру.

Дагенхэм

Высшее достижение молодого клуба – Лига 1. Команда барахтается в низших дивизионах, предпосылок для яркого будущего пока не слишком много.

Уимблдон

История клуба началась еще в 1889 году и имела много ярких моментов. Винни Джонс, "банда психов" и победа в Кубке Англии одна из них.

На пересечении тысячелетий владельцы перевезли команду и переименовали ее в МК Донс. Фанаты возобновили команду, и уже сейчас она выступает в Лиге 1 вместе с МК Донсом в надежде на рождение новых "психов".