Поєдинок між Астон Віллою й Бернлі не відбудеться у раніше заплановані дату й час.

Протистояння 18-го туру АПЛ між Астон Віллою й Бернлі перенесене за кілька годин до стартового свистка, повідомляє прес-служба бірмінгемців.

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Все через спалах коронавірусу у господарів. Загалом через сумнозвісну хворобу з 12 грудня вже було скасовано аж десять матчів різних турів (16, 17, 18). А сьогодні із запланованих п'яти поєдинків відбудеться лише зустріч Арсенала й Лідса.

До слова, Астон Вілла наразі розташувалась на 10 сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги, а Бернлі йде у зоні вильоту.

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