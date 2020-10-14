Кардинальных изменений в АПЛ не стоит ожидать в ближайшее время.

Акционеры АПЛ рассмотрели проект Project Big Picture, который предлагал уменьшить количество команд Премьер-лиги до 18-ти, а также отменить Кубок Лиги и Суперкубок Англии, сообщает официальный сайт турнира.

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Руководство чемпионата Англии не поддержало ни одного пункта из Project Big Picture. Инициаторами этого проекта выступили Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Напомним, сейчас турнирная таблица АПЛ насчитывает 20 команд. После 4-х туров неожиданным лидером гонки стал Эвертон.

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