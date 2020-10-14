Кардинальних змін в АПЛ не варто очікувати найближчим часом.

Акціонери АПЛ розглянули проект Project Big Picture, який пропонував зменшити кількість команд Прем'єр-ліги до 18-ти, а також скасувати Кубок Ліги та Суперкубок Англії, повідомляє офіційний сайт турніру.

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Керівництво чемпіонату Англії не підтримало жодного пункту з Project Big Picture. Ініціаторами цього проекту виступили Ліверпуль та Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, зараз турнірна таблиця АПЛ налічує 20 команд. Після 4-х турів несподіваним лідером перегонів став Евертон.

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