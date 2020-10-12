Исследование выявило 5 новых случаев инфицирования, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Анализы были взяты в период с 5 по 11 октября. Всего протестовали 1128 футболистов и клубных работников. Больные уже изолированы на 10 дней. Традиционно лига заявила, что не будет объявлять имена инфицированных COVID-19. Информация предоставлена ради честности и прозрачности соревнований.

К слову, чемпионат Англии возобновится после международной паузы уже в ближайшие выходные. 17-19 октября состоятся поединки 5-го тура Премьер-лиги.

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