Английская Премьер-лига останется недоступной для россиян из-за нападения на Украину.

Соглашение АПЛ с российским "Матч ТВ" на трансляцию матчей сезона 2022/23 будет разорвано, сообщает Daily Mail со ссылкой на Sportsmail.

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О прекращении сделки должно стать известно в течение этой недели. Отмечается, что контракт с российским телеканалом оценивался в 43 млн фунтов стерлингов за 3 сезона.

К слову, АПЛ прекратила трансляцию своих поединков на территории России весной, когда рашисты коварно напали на Украину. Ранее транслятором матчей чемпионата Англии был "Окко".

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