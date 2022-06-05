Во время поединка Уэльс – Украина взломали хакеры сервис Oll.tv – вместо трансляции матча начали показывать российские пропагандистские каналы.

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Вместо логотипов телеканалов "Футбол 1", "Футбол 2" и Eurosport появился логотип канала "Россия 1", а у некоторых пользователей сервис вообще перестал работать.

Об инциденте эмоционально сообщил и комментатор Виктор Вацко: "Хакерская атака на Oll.tv. Хакерская атака. Сраные орки, горите в аду. Желаю вам остаться без футбола на всю жизнь". Добавим, что россияне остались без международных соревнований после нападения на Украину.