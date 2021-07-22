Будущий сезон станет уже третьим, в котором АПЛ будет использовать видеотехнологии.

Руководство лиги пытается всячески улучшить восприятие VAR. Статистические данные показывают, что с технологией 97% решений арбитров правильные, а без нее – лишь 85%. Однако прошлая кампания доказала, что некорректная графика тоже может стать причиной скандалов.

АПЛ позволит зрителям полностью заполнять трибуны в следующем сезоне

Как сообщает The Athletic, прежде всего речь идет о линии офсайдов. Иногда картинка не отображала реальную ситуацию, поэтому казалось, что голы отменяли за попадание в положение вне игры руки или "ногтя ноги".

АПЛ нашла решение. В новом сезоне просто изменится ширина линий. В Англии примут опыт Евро-2020 и чемпионата Нидерландов, где линия на графике равна 10 сантиметрам футбольного поля. Следовательно, игроки атаки получат несколько дополнительных сантиметров, а споры относительно корректности работы VAR должны сойти на нет.

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На фото – отмененный гол форварда Лидса Патрика Бэмфорда в ворота Кристал Пэлас, который спровоцировал громкий скандал: