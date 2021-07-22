Керівництво ліги намагається усіляко покращити сприйняття VAR. Статистичні дані доводять, що з технологією 97% рішень арбітрів правильні, а без неї – лише 85%. Однак минула кампанія довела, що некоректна графіка теж може стати причиною скандалів.

АПЛ дозволить глядачам повністю заповнювати трибуни у наступному сезоні

Як повідомляє The Athletic, передусім йдеться про лінії офсайдів. Іноді картинка не зображала реальну ситуацію, тому здавалося, що голи скасовували за потрапляння у положення поза грою руки чи "нігтя ноги".

АПЛ знайшла рішення. У новому сезоні просто зміниться ширина ліній. У Англії переймуть досвід Євро-2020 та чемпіонату Нідерландів, де лінія на графіці дорівнює 10 сантиметрам футбольного поля. Відтак, гравці атаки отримають кілька додаткових сантиметрів, а суперечки щодо коректності роботи VAR повинні зійти нанівець.

Фейковий герой тріумфу Англії зганьбився ще в перший день Євро – УЄФА проґавив прогнозоване фіаско й зіпсував свято

На фото – скасований гол форварда Лідса Патріка Бемфорда у ворота Крістал Пелас, який спровокував гучний скандал: