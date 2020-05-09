АПЛ опасается бунта игроков из-за возобновления сезона, – Mirror

Руководство английской Премьер-лиги опасается, что многие игроки откажутся доиграть прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20.

Боссы лиги готовятся к неповиновению игроков из-за решения доиграть сезон, сообщает Mirror.

Манчестер Юнайтед принял решение относительно Хендерсона – манкунианцы имели шанс ослабить конкурента

Недавно представители клубов АПЛ договорились о возобновлении сезона, если это позволит правительство. Матчи планируют провести на 8-10 нейтальних стадионах без зрителей. Однако, даже при таком изоляционном сценарии Премьер-лига опасается, что в каждой команде появится 2-3 игрока, которые откажутся играть, в том числе и звездные исполнители.

Напомним, что на вынужденную паузу АПЛ ушла в начале марта. Пока в чемпионате Англии сыграно 29 туров.

"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть