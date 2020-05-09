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АПЛ опасается бунта игроков из-за возобновления сезона, – Mirror

11:50 52 Читати українською
АПЛ опасается бунта игроков из-за возобновления сезона, – Mirror
АПЛ опасается бунта игроков из-за возобновления сезона / Reuters

Руководство английской Премьер-лиги опасается, что многие игроки откажутся доиграть прерванный пандемией коронавируса сезон 2019/20.

Боссы лиги готовятся к неповиновению игроков из-за решения доиграть сезон, сообщает Mirror.

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Недавно представители клубов АПЛ договорились о возобновлении сезона, если это позволит правительство. Матчи планируют провести на 8-10 нейтальних стадионах без зрителей. Однако, даже при таком изоляционном сценарии Премьер-лига опасается, что в каждой команде появится 2-3 игрока, которые откажутся играть, в том числе и звездные исполнители.

Напомним, что на вынужденную паузу АПЛ ушла в начале марта. Пока в чемпионате Англии сыграно 29 туров.

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