toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

АПЛ побоюється бунту гравців через відновлення сезону, – Mirror

11:47 283 Читать на русском
АПЛ побоюється бунту гравців через відновлення сезону, – Mirror
АПЛ побоюється бунту гравців через відновлення сезону / Reuters

Керівництво англійської Прем'єр-ліги має побоювання, що чимало гравців відмовляться дограти перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20.

Боси ліги готуються до непокори гравців через рішення дограти сезон, повідомляє Mirror.

Манчестер Юнайтед прийняв рішення щодо Хендерсона – манкуніанці мали шанс ослабити конкурента

Нещодавно представники клубів АПЛ домовилися про відновлення сезону, якщо це дозволить уряд. Матчі планують провести на 8-10 нейтальних стадіонах без глядачів. Проте, навіть за такого ізоляційного сценарію Прем'єр-ліга побоюється, що в кожній команді з'явиться 2-3 гравці, які відмовляться грати, зокрема, й зіркові виконавці.

Нагадаємо, що на вимушену паузу АПЛ пішла на початку березня. Наразі в чемпіонаті Англії зіграно 29 турів.

"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть

blog_ava
Вукоєвіч заарештований – легенда Динамо погрожував вбити дружину, її сестру та маму
13:40
12450
Теги
Англія коронавірус АПЛ
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
10
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук