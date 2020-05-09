АПЛ побоюється бунту гравців через відновлення сезону, – Mirror

Керівництво англійської Прем'єр-ліги має побоювання, що чимало гравців відмовляться дограти перерваний пандемією коронавірусу сезон 2019/20.

Боси ліги готуються до непокори гравців через рішення дограти сезон, повідомляє Mirror.

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Нещодавно представники клубів АПЛ домовилися про відновлення сезону, якщо це дозволить уряд. Матчі планують провести на 8-10 нейтальних стадіонах без глядачів. Проте, навіть за такого ізоляційного сценарію Прем'єр-ліга побоюється, що в кожній команді з'явиться 2-3 гравці, які відмовляться грати, зокрема, й зіркові виконавці.

Нагадаємо, що на вимушену паузу АПЛ пішла на початку березня. Наразі в чемпіонаті Англії зіграно 29 турів.

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