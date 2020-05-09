Манчестер Юнайтед принял решение относительно Хендерсона – манкунианцы имели шанс ослабить конкурента

Голкипер Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, скорее всего, останется на Брэмолл Лейн до конца сезона 2019/20.

"Красные дьяволы" позволят арендованному киперу доиграть сезон в составе шеффилдцев, сообщает Manchester Evening News.

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Арендное соглашение МЮ с Шеффилд Юнайтед по Хендерсону действует до 30 июня. Из-за вынужденной паузы сезон в АПЛ завершится позже, потому манкунианцы могли вернуть кипера за несколько туров до конца первенства. Это бы позволило команде Уле Гуннара Сульшера ослабить конкурента в борьбе за зону ЛЧ – вклад Хендерсона в сенсационный промежуточный результат "клинков" один из самых заметных. Ныне МЮ занимает 5-е место (45 очков), Шеффилд Юнайтед – 7-й (43 пункта), но имеет матч в запасе.

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел 27 матчей в АПЛ, 10 из них – "сухие".

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