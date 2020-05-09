toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Юнайтед принял решение относительно Хендерсона – манкунианцы имели шанс ослабить конкурента

11:25 14 Читати українською
Манчестер Юнайтед принял решение относительно Хендерсона – манкунианцы имели шанс ослабить конкурента
Дин Хендерсон / Reuters

Голкипер Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон, права на которого принадлежат Манчестер Юнайтед, скорее всего, останется на Брэмолл Лейн до конца сезона 2019/20.

"Красные дьяволы" позволят арендованному киперу доиграть сезон в составе шеффилдцев, сообщает Manchester Evening News.

Моуринью нацелился на историческое достижение с Тоттенхэмом

Арендное соглашение МЮ с Шеффилд Юнайтед по Хендерсону действует до 30 июня. Из-за вынужденной паузы сезон в АПЛ завершится позже, потому манкунианцы могли вернуть кипера за несколько туров до конца первенства. Это бы позволило команде Уле Гуннара Сульшера ослабить конкурента в борьбе за зону ЛЧ – вклад Хендерсона в сенсационный промежуточный результат "клинков" один из самых заметных. Ныне МЮ занимает 5-е место (45 очков), Шеффилд Юнайтед – 7-й (43 пункта), но имеет матч в запасе.

В нынешнем сезоне Дин Хендерсон провел 27 матчей в АПЛ, 10 из них – "сухие".

"Англія – помийна яма". Дружина Ді Марії з огидою пригадала рік Анхеля в МЮ – фейл клубу спричинив тотальну ненависть

blog_ava
Главные новости 8 мая: в Украине первый футболист заболел на COVID-19, смерть аргентинской легенды, изменения в правилах
07:00
190
Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Дин Хендерсон Дин Хендерсон
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
8
мин
Лион
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук