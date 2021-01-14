Астон Вилла озвучила дату проведения перенесенного матча 11-го тура АПЛ против Ньюкасла – пришлось откладывать другой поединок.

Астон Вилла объявила в своем твиттере, что ее матч 19-го тура АПЛ против Эвертона перенесен на неопределенное время.

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Однако, "вилланы" озвучили, когда сыграют перенесенный матч против Ньюкасла – 23 января, начало встречи в 22:00. Интересно, что дата поединка бирмингемцев против Тоттенхэма до сих пор неизвестна.

К слову, Астон Вилла 26 пунктами в активе занимает 8 место в чемпионате Англии после 15 сыгранных туров.

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