В рамках доигрывание 16-го тура АПЛ Фулхэм на выезде спас ничью с Тоттенхэмом. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Подопечные Жозе Моуринью не хотели давать лишнюю преимущество Манчестер Сити и Лестеру, поэтому в матче с аутсайдерами турнирной таблицы терять очки было недопустимо.

Тоттенхэм предсказуемо начал значительно активнее, но "дачники" тоже не отсиживались в обороне и несколько раз опасно контратаковали. В середине тайма Серхио Регилон прошел по левому флангу и мастерски навесил в штрафную, где Кейн в падении головой замкнул – 1:0.

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Во втором тайме ситуация на поле не изменилась – "шпоры" больше владели мячом и играли на удержание результата, игроки Фулхэма же изредка огрызались опасными контратаками. На 74-й минуте Лукман с краю левого фланга подал в штрафную, а Кавалейру головой замкнул, сравняв счет во встрече. Игроки Тоттенхэма до последних секунд матча отчаянно пытались сравнять счет, однако больше забить не смогли. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью – 1:1.

Из-за этого поражение "шпоры" не смогли сравниться с Манчестер Сити, Лестером и Эвертоном, и занимают 6-ю строчку турнирной таблицы. Фулхэм расположился на 18-м месте первенства.

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