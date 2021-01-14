Астон Вілла озвучила дату проведення перенесеного матчу 11-го туру АПЛ проти Ньюкасла – довелось відкладати інший поєдинок.

Астон Вілла оголосила у своєму твіттері, що її матч 19-го туру АПЛ проти Евертона перенесений на невизначений час.

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Проте, "віллани" озвучили, коли зіграють перенесений матч проти Ньюкасла – 23 січня, початок зустрічі о 22:00. Цікаво, що дата поєдинку бірмінгемців проти Тоттенхема досі невідома.

До слова, Астон Вілла з 26 пунктами в активі посідає 8 місце у чемпіонаті Англії після 15 зіграних турів.

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