Новий сезон Прем'єр-ліги стартує у суботу, 12 серпня 2023 року. Матчі 38-го туру традиційно розпочнуться в один час і будуть зіграні 19 травня 2024 року, інформує офіційний сайт АПЛ.

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Розклад сезону в Англії нарешті повертається до нормального режиму після пандемії COVID-19 та ЧС-2022, які призвели до збоїв протягом попередніх трьох сезонів.

Клуби домовилися про повернення зимової паузи, яка триватиме тиждень – з 13 по 20 січня. Впродовж сезону 34 тури АПЛ будуть зіграні на вихідних, ще 3 пройдуть посеред тижня, а 1 – у святкові дні.

Нагадаємо, у поточному сезоні Прем'єр-ліги лідирує Арсенал, який випереджає Манчестер Сіті на 2 очки. Топ-3 замикає Ньюкасл.

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