Стало известно, кто стал лучшим молодым игроком чемпионата Англии в сезоне 2021/22.

Фоден во второй раз получил награду лучшему игроку в возрасте до 23 лет в чемпионате Англии, сообщает официальный сайт АПЛ.

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Это позволило Филу стать первым в истории АПЛ, кто смог ее добыть в двух сезонах подряд. Для этого Фоден пришлось обойти в голосовании Александера-Арнольда, Галлахера, Митчелла, Маунта, Рамсдейла, Райса и Сака.

Добавим, что Фил провел 27 матчей за Манчестер Сити в чемпионате Англии в этом сезоне, в которых отличился 9 голами и 5 ассистами.

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