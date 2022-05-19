Эвертон официально сохранил прописку в АПЛ – Миколенко ошибся на гол, но положил начало героическому камбеку
Эвертон выстрадал победу над Кристал Пелас (3:2) в предпоследнем матче АПЛ. Обзор встречи и игры Виталия Миколенко читайте на "Футбол 24".
Миколенко почав великий камбек
Миколенко адаптувався до англійського футболу та став стабільним гравцем основи Евертона. Черговий вихід у стартовому складі вже нікого не дивує. Десятий матч поспіль в АПЛ для Віталія. Українець вийшов, звичайно, в ролі лівого латераля. Він намагався одночасно відпрацьовувати в обороні та бути корисним в атаці.
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На чужій половині Миколенку бракувало ефективності. Перспективну атаку завершив неточним ударом, зробив багато безадресних навісів (точність кросів – 18%). Наш захисник брав кількістю. З енної спроби гарно подав на голову Рішарлісону – бразилець не влучив у ворота.
У другому таймі Миколенко остаточно пристрілявся. Так закинув з власної половини, що вийшов передгольовий пас – Холгейт перевів на Кіна, а той вразив ворота. З цього епізоду розпочався камбек Евертона!
В обороні Віталію довелося персонально стримувати Айю. Благо, господарі більше атакували протилежним флангом зусиллями Заха та Шлуппа. За межами штрафного майданчика Миколенко навіть непогано справлявся (3 відбори, 5 підбирань, 1 перехоплення), коли ж Крістал Пелас заходив у штрафний – з'являлися проблеми.
Зокрема, на другому поверсі. Вже на перших хвилинах українець дозволив пробити Айю, а в середині тайму програв фатальну дуель Матета. Миколенко не втримав француза – той відгукнувся на подачу. Чому Віталію сказали тримати кремезного форварда на стандарті?! Загадка.
Оцінки статистичних порталів чудові: SofaScore – 7.4, WhoScored – 7, FotMob – 7.6.
Евертон провалив перший тайм і створив диво в другому
Крістал Пелас давно вирішив всі завдання і дограє чемпіонат у своє задоволення. Евертону мало б бути легко проти середняка без мотивації, але на початку легко було середняку без мотивації. "Іриски" вийшли максимально аморфними і слабкими. Ніби це не їм загрожує виліт. У першому таймі володіння Крістал Пелас доходило до 75%. Першого сплеску довелося чекати до другого тайму.
Евертон розпочав жахливо. Команда Лемпарда створила один напівмомент з ударом Рішарлісона в поперечину, а у відповідь пропустила два голи. Перший зі стандарту, можна пробачити. Але другий... Коулман обрізав всю команду в центрі поля, а потім осоромився Пікфорд – Айю забивав у порожні ворота. Тільки Миколенко відчайдушно намагався його стримати.
По перерві Евертон несподівано ожив. Конструктиву в атаках було мало, однак мерсисайдці принаймні боролися за м'яч і пробували щось створити. Відквитали один гол зі стандарту, який розпочав Миколенко. Продовжили тиск і забили ще раз – Рішарлісон скористався хаосом у штрафному Крістал Пелас. А під завісу зустрічі Калверт-Льюїн забив переможний третій гол!
Вболівальники Евертона так зраділи, що рвонули на поле на 85-й хвилині. Мерсисайдців можна зрозуміти – ця перемога гарантує Евертону прописку в АПЛ на наступний сезон. Миколенко і Ко вже точно не вилетять в Чемпіоншип! За тур до фінішу вони мають 4 очки відриву від зони вильоту.
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