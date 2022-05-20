Главный тренер лондонцев Томас Тухель высказался о важности Н'Голо Канте для команды. Опорник вернулся в состав на матч против Лестера.

"Я думаю, что он – наш ключевой игрок. Ключевой. Ключевой! Но такие игроки должны быть всегда на поле, а он отыграл около 40% поединков. Пожалуй, это чудо, что мы финишировали на третьей строчке АПЛ.

Рюдигер тепло подтвердил уход из Челси: "Это было самое тяжелое время в карьере, но я промолчал"

Канте – наш Мохамед Салах, Вирджил ван Дейк, Кевин де Брюйне, Неймар и Килиан Мбаппе. Он просто тот игрок, который делает разницу. Я видел Ливерпуль без ван Дейка в прошлом сезоне – им было сложно, они боролись. Вы видите разницу. Н'Голо – наш ключевой футболист, он должен быть на поле.

Травмы посреди сезона? Надеюсь, мы найдем решение. С этим сложно жить, ведь для него важно быть рядом и ощущать игровой ритм", – сказал Тухель Sky Sports .

В этом сезоне 31-летний француз отыграл 41 матч (63 минуты в среднем). Несколько поединков он пропускал из-за коронавируса, а также из-зза проблем с коленом и пахом. Контракт Канте с Челси рассчитан до следующего лета.