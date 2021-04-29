АПЛ может ввести "религиозное" правило – в одном из последних матчей случился прецедент
Английская Премьер-лига очень тщательно относится к потребностям игроков.
В вечерних матчах во время Рамадана может появиться дополнительная пауза, информирует Sky Sports.
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Как известно, в этот период мусульмане должны воздерживаться от приема пищи до заката солнца. Ранее АПЛ позволяла капитанам команд заранее договариваться о перерыве. Впрочем, теперь это правило могут вывести на официальный уровень. Вечерние игры будут останавливаться на несколько минут, чтобы футболисты-мусульмане получили возможность перекусить и выпить хотя бы воды.
Прецедент случился в недавнем матче Лестер – Кристал Пэлас. Голкипер гостей Гуайта умышленно задержал ввод мяча, а Фофана и Куяте быстро выпили энергетический коктейль.
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