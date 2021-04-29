В вечерних матчах во время Рамадана может появиться дополнительная пауза, информирует Sky Sports.

Правило "бесплатной" замены хотят доработать – частичка хоккея в футболе

Как известно, в этот период мусульмане должны воздерживаться от приема пищи до заката солнца. Ранее АПЛ позволяла капитанам команд заранее договариваться о перерыве. Впрочем, теперь это правило могут вывести на официальный уровень. Вечерние игры будут останавливаться на несколько минут, чтобы футболисты-мусульмане получили возможность перекусить и выпить хотя бы воды.

Прецедент случился в недавнем матче Лестер – Кристал Пэлас. Голкипер гостей Гуайта умышленно задержал ввод мяча, а Фофана и Куяте быстро выпили энергетический коктейль.

"Гвардіола приніс шампанське і 3 келихи": відверта історія Ілкая Гюндогана про дискримінацію, мрію та урок від Клоппа