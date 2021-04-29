У вечірніх матчах під час Рамадану може з'явитися додаткова пауза, інформує Sky Sports.

Правило "безкоштовної" заміни хочуть доопрацювати – частинка хокею у футболі

Як відомо, у цей період мусульмани повинні утримуватися від споживання їжі до заходу сонця. Раніше АПЛ дозволяла капітанам команд заздалегідь домовлятися про перерву. Втім, тепер це правило можуть вивести на офіційний рівень. Вечірні ігри будуть зупинятися на кілька хвилин, щоб футболісти-мусульмани отримали можливість перекусити та випити бодай води.

Прецедент трапився у нещодавньому матчі Лестер – Крістал Пелас. Голкіпер гостей Гуайта навмисне затримав введення м'яча, а Фофана і Куяте швидко випили енергетичний коктейль.

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