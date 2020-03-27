Ливерпуль рискует остаться без первого за 30 лет чемпионства – клубы АПЛ склоняются к драматичному решению

Угроза потерять трофей АПЛ для Ливерпуля стала очень серьезной.

Ряд клубов АПЛ склоняется к решению немедленно закончить текущий чемпионат и переиграть его в полном объеме, как только это будет признано безопасным. Об этом сообщает авторитетный английский инсайдер Дэвид Орнштейн в своей колонке на The Athletic.

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На прошлой неделе клубы договорились довести сезон до конца, даже если придётся играть при пустых трибунах. Решение мотивировалось необходимостью заплатить 762 млн фунтов стерлингов телекомпаниям в случае досрочного закрытия чемпионата, однако сейчас приоритеты изменились. Некоторые представители клубов АПЛ в частном порядке выразили сомнения в целесообразности восстановления сезона во время пандемии, а идею игры без болельщиков на стадионе в такое время отдельные источники Орнштейна считают неправильной с моральной точки зрения.

Ранее аннулировать результаты сезона АПЛ предлагала вице-председатель правления Вест Хэма Каррэн Брэди. Чтобы принять такое решение, нужны голоса 14 из 20 участников соревнований – и в этом случае Ливерпуль останется без первого за 30 лет чемпионства.

Сиутация складывается не в пользу мерсисайдцев. По состоянию на 27 марта, численность инфицированных коронавирусом людей в Британии достигла 11 тысяч. Среди них – футболисты АПЛ, владельцы клубов и даже премьер-министр Борис Джонсон.

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