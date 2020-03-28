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АПЛ однозначно ответила по срокам восстановления сезона – торопиться никто не будет

10:25 36 Читати українською
АПЛ однозначно ответила по срокам восстановления сезона – торопиться никто не будет
Манкунианское дерби / Reuters

АПЛ вместе с Футбольной лигой и Ассоциацией профессиональных футболистов провели очередную встречу для обсуждения проблемы расписания матчей.

"Все три стороны согласились с необходимостью принятия трудных решений, чтобы смягчить экономические последствия приостановления профессионального футбола в Англии, и договорились работать вместе, чтобы прийти к общим решениям.

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Лиги не возобновятся до 30 апреля. Это возможно только в условиях полной безопасности. Дальнейшие встречи состоятся на следующей неделе с целью выработки совместного плана действий в трудных обстоятельствах, с которыми столкнулись лиги, их клубы, игроки, персонал и болельщики", – говорится в заявлении на официальном сайте АПЛ.

Напомним, в Европе остался лишь один чемпионат, который продолжил играть в условиях пандемии – это Беларусь.

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