У неділю, 17 грудня, продовжився 17 тур АПЛ. Рахунок і огляд матчів Брентфорд – Астон Вілла та Вест Хем – Вулверхемптон читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 17 тур

Брентфорд – Астон Вілла – 1:2

Голи: Льюїс-Поттер, 45 – Морено, 77, Воткінс, 85

Вилучення: Мі, 71 – Камара, 90+7

Вест Хем – Вулверхемптон – 3:0

Голи: Кудус, 22, 32, Боуен, 74

Єгор Ярмолюк знову залишився у запасі Брентфорда, а його команда приймала Астон Віллу, яка виграла 4 із 5-ти останніх матчів чемпіонату та вирвалася на третю сходинку турнірної таблиці. Рахунок відкрив Брентфорд наприкінці першого тайму. Льюїс-Поттер був першим на підбиранні після подачі кутового та потужним ударом не залишив шансів Еміліано Мартінесу.

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По перерві Бен Мі отримав пряму червону картку за грубий фол проти Бейлі та залишив господарів у меншості. Підопічні Унаї Емері швидко реалізували чисельну перевагу – відзначився Морено, який головою замкнув подачу у воротарський. А на 85-й хвилині Оллі Воткінс влучно завершив розіграш кутового і приніс "вілланам" вольову перемогу. Єгор Ярмолюк вийшов тільки на 89-й хвилині та не допоміг команді Томаса Франка уникнути поразки, зате встиг отримати дебютне попередження в АПЛ. Не допомогло і вилучення в складі Астон Вілли – Камара теж достроково завершив гру, отримавши червону картку.

Астон Вілла набрала 38 очок і вийшла на друге місце АПЛ принаймні до завершення матчу Ліверпуль – Манчестер Юнайтед. Брентфорд залишився на 12-й сходинці – 19 очок.

У ще одному матчі Вест Хем приймав Вулверхемптон. "Молоти" вийшли вперед в середині першого тайму. Кудус влучним ударом з-за меж штрафного у ближній кут завершив контратаку господарів. Згодом ганець оформив дубль – знову контратака, знову вихід Кудуса, але цього разу удар правою ногою в дальній нижній кут. У другому таймі Боуен довів рахунок до розгромного. Джаррод розігнав атаку зі своєї половина поля, обігрався з Пакета і влучно пробив у дальній кут. Цікаво, що Лукас Пакета оформив асистентський хет-трик – бразилець віддав гольові паси у всіх трьох взяттях воріт.

3:0 – Вест Хем набрав 27 балів і піднявся на 7 місце. Вулверхемптон з 19-ма пунктами йде 13-м.

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