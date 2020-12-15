"РФС (Российский футбольный союз – Футбол 24) не отвечает на наши запросы и игнорирует решение ФИФА. Мы готовим повторные запросы в РФС и ФИФА – они должны понимать, что это решение нужно выполнять. При этом я не понимаю пассивную позицию ФИФА – всё уже должно было давно быть решено.

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В Анжи тоже отмалчиваются. У нас был телефонный разговор с генеральным директором клуба, который обещал решить этот вопрос, но воз и ныне там. После этого, они на наши звонки не отвечают. Сумма задолженности примерно 15 тысяч евро. По футбольным меркам, сумма небольшая. Возможно, это принципиальный вопрос.

Если после повторного обращения в ФИФА ситуация не изменится – это может создать правовой прецедент. Другие клубы тоже могут перестать выплачивать задолженности. ФИФА показывает свою несостоятельность а, возможно, подыгрывает РФС", – сказал Печорный в комментарии изданию 1927.kiev.ua.

Напомним, форвард Десны до сих пор не получил выплату за выступления в российском клубе Анжи, несмотря на решение ФИФА от 12 августа 2019 года о необходимости закрытия задолженности.

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