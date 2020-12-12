"Переход в Анжи – решение было необдуманное. Тоже опыт, но в тот период принял неправильное решение. Поехал, когда Заря попала в групповой турнир ЛЕ, играл за сборную. Я чем-то пожертвовал, но много потерял.

В Бельгии ты находишься один, помощи большой нет, от тебя требуют большего. Здесь не так требовательно относятся к иностранцам. Если рядом с тобой футболист одного уровня, то ты явно играть не будешь. Тем более в аренде. Пол жизни объездил, можно книгу написать: "Вся жизнь в аренде" (смеется).

Будковский подтвердил, что российский Анжи не платил ему полгода

Во Франции тоже был такой опыт, попробовать себя. Сначала было все нормально, начинал играть, но там были тренеры испанцы. Привели потом игрока испанца и была договоренность, что он должен был постоянно играть, а я выходил только на замену, когда результат матча предрешен. Поэтому результативными действиями не получалось отличиться", – рассказал Будковский в интервью каналу "Футбол".

Напомним, нападающий провел за Анжи сезон 216/17. Будковский сыграл за сборную Украины 6 матчей и даже поехал на Евро-2016, но ни разу не выходил на поле.

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