"РФС (Російський футбольний союз – Футбол 24) не відповідає на наші запити і ігнорує рішення ФІФА. Ми готуємо повторні запити в РФС і ФІФА – вони повинні розуміти, що це рішення потрібно виконувати. При цьому я не розумію пасивну позицію ФІФА – все вже повинно було давно бути вирішено.

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У Анжи теж відмовчуються. У нас була телефонна розмова з генеральним директором клубу, який обіцяв вирішити це питання, але віз і нині там. Після цього, вони на наші дзвінки не відповідають. Сума заборгованості приблизно 15 тисяч євро. За футбольними мірками, сума невелика. Можливо, це принципове питання.

Якщо після повторного звернення до ФІФА ситуація не зміниться – це може створити правовий прецедент. Інші клуби теж можуть перестати виплачувати заборгованості. ФІФА показує свою неспроможність а, можливо, підігрує РФС", – сказав Печорний у коментарі виданню 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, форвард Десни досі не отримав виплату за виступи в російському клубі Анжи, незважаючи на рішення ФІФА від 12 серпня 2019 року про необхідність закриття заборгованості.

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