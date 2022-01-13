Тренер Черноморца Алексей Антонов сожалеет, что так и не попробовал свои силы во французской Лиге 1.

"Лион мной не просто интересовался. Там уже, насколько я знаю, была серьезная договоренность. Единственной преградой трансфера стало увольнение тренера, который меня хотел.

Черноморец определился со списком игроков на зимних сборах – экс-представители Динамо среди потенциальных новичков

Там даже не трансфер планировался... У меня летом завершался контракт, и меня ждали в Лионе, поскольку на тот момент трансферное окно уже было закрыто (это был конец февраля).

Я всегда мечтал и хотел попробовать свои силы в Европе. Тем более в такой команде. Когда узнал об интересе со стороны Лиона – сказал: "Не важно, какая будет зарплата и условия – сделайте так, чтобы я подписал контракт". Я бы пошел туда пешком, не думая ни о чем", – сказал Антонов в программе "ПРЯМА ЧЕРВОНА".

Напомним, после ухода из Черноморца в 2014 году Алексей оказался в казахском Актобе. За свою карьеру он успел поиграть также за украинские Днепр, Металлист, Зарю, Ильичевец и Кривбасс, российскую Кубань, азербайджанскую Габалу, венгерский Диьрмот и латвийский Вентспилс. В настоящее время 35-летний специалист работает в тренерском штабе Романа Григорчука в Черноморце.

Велика дилема Шахтаря: "гірники" ризикують втратити лідера безкоштовно – АПЛ і люди Лєвандовскі