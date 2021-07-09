"Очень счастлив подписать контракт с таким большим клубом, как Динамо Киев. Мне кажется, это мечта любого украинского футболиста выступать в таком клубе и защищать его цвета.

Динамо официально подписало Антюха – первый летний трансфер киевлян

Переживал, конечно, первые несколько дней, но потом раззнакомился с ребятами, немного втянулся – и было уже все хорошо. Со всеми партнерами общаюсь – как с молодыми, так и с игроками первой команды. Все хорошо приняли меня, плюс сейчас подъедут сборники – будем знакомиться.

Под каким номером играть в Динамо? Пока не знаю, но хотелось бы взять "девятку". Пожелания болельщикам "бело-синих"? В первую очередь, больше побед, чтобы они поддерживали нас, а мы будем стараться радовать их своей игрой", – приводит слова Антюха официальный сайт Динамо.

Напомним, хавбек подписал контракт с киевлянами сроком на 4 года. Антюх стал первым летним новичком Динамо. Добавим, что на просмотре также находятся Владислав Кулач и Андрей Коробенко.

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