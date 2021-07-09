"Дуже щасливий підписати контракт із таким великим клубом, як Динамо Київ. Мені здається, це мрія будь-якого українського футболіста виступати в такому клубі й захищати його кольори.

Динамо офіційно підписало Антюха – перший літній трансфер киян

Переживав, звичайно, перші кілька днів, але потім роззнайомився з хлопцями, трохи втягнувся – й було вже все добре. З усіма партнерами спілкуюся – як із молодими, так і з гравцями першої команди. Усі добре прийняли мене, плюс зараз під’їдуть збірники – будемо знайомитися.

Під яким номером гратиму в Динамо? Ще не знаю, але хотілося би взяти "дев’ятку". Побажання вболівальникам "біло-синіх"? У першу чергу, більше перемог, щоб вони підтримували нас, а ми будемо старатися радувати їх своєю грою", – наводить слова Антюха офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, хавбек підписав контракт із киянами терміном на 4 роки. Антюх став першим літнім новачком Динамо. Додамо, що на перегляді також перебувають Владислав Кулач та Андрій Коробенко.

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