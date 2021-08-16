"Баланс – превыше всего. Конечно, мы всегда говорим о великих игроках, об атаке, о том, что надо идти вперед, но нужен баланс.

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Когда говорят о той Барсе, в которой я играл, то забывают, что мы пропускали не так-то много голов. В целом, команды, которые пропускают мало, близки к победе в чемпионате, в Лиге чемпионов.

Когда у тебя футболисты со сверхспособностями, победить немного проще, но, несмотря на игру ПСЖ, я думаю, что они пропускают слишком много, если рассуждать о возможных трофеях. Да, им не хватает ряда футболистов сейчас, но, повторюсь, баланс превыше всего", – цитирует Анри Daily Mail.

Напомним, Лионель не сумел продлить контракт с Барселоной и перебрался свободным агентом в ПСЖ.

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