"Баланс – понад усе. Звичайно, ми завжди говоримо про великих гравців, про атаку, про те, що треба йти вперед, але потрібен баланс.

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Коли говорять про ту Барсу, в якій я грав, то забувають, що ми пропускали не так багато голів. В цілому, команди, які пропускають мало, близькі до перемоги в чемпіонаті, у Лізі чемпіонів.

Коли у тебе футболісти з надздібностями, перемогти трохи простіше, але, дивлячись на гру ПСЖ, я думаю, що вони пропускають занадто багато, якщо розмірковувати про можливі трофеї. Так, їм бракує низки футболістів зараз, але, повторюся, баланс понад усе", - цитує Анрі Daily Mail.

Нагадаємо, Ліонель не зумів продовжити контракт з Барселоною та перебрався вільним агентом до ПСЖ.

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