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Анри поздравил Агуэро с рекордом АПЛ – форвард Манчестер Сити превзошел достижение француза

14 января 20:44 174 Читати українською
Анри поздравил Агуэро с рекордом АПЛ – форвард Манчестер Сити превзошел достижение француза
Серхио Агуэро / официальный сайт АПЛ

Бывший форвард лондонского Арсенала Тьерри Анри отреагировал на улучшение своего рекорда в рамках английской Премьер-лиги форвардом Манчестер Сити Серхио Агуэро.

90+1’ Анвар Эль-Гази
 
Рияд Марез 18’
Рияд Марез 24’
Серхио Агуэро 28’
Габриэл Жезус 45+1’
Серхио Агуэро 57’
Серхио Агуэро 81’
18’ Рияд Марез
24’ Рияд Марез
28’ Серхио Агуэро
45+1’ Габриэл Жезус
57’ Серхио Агуэро
81’ Серхио Агуэро
90+1’ Анвар Эль-Гази

"Поздравляю Агуэро с его недавним достижением. Невероятный игрок и нападающий с инстинктом убийцы", – написал француз в своем твиттере.

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Напомним, что аргентинский форвард стал лучшим бомбардиром АПЛ среди иностранцев. Благодаря хет-трику в ворота Астон Виллы в активе Агуэро теперь 177 мячей в чемпионате Англии. В свою очередь Тьерри Анри остановился на отметке 175 мячей.

В нынешнем сезоне Серхио Агуэро провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 13 голов. Это уже 13-й подряд сезон, в котором опытный нападающий забивает 10+ мячей в рамках чемпионатов.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Рекорды АПЛ Астон Вилла - Манчестер Сити Тьерри Анри Тьерри Анри Серхио Агуэро Серхио Агуэро Тьерри Анри Тьерри Анри
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