Анри поздравил Агуэро с рекордом АПЛ – форвард Манчестер Сити превзошел достижение француза

Бывший форвард лондонского Арсенала Тьерри Анри отреагировал на улучшение своего рекорда в рамках английской Премьер-лиги форвардом Манчестер Сити Серхио Агуэро.

"Поздравляю Агуэро с его недавним достижением. Невероятный игрок и нападающий с инстинктом убийцы", – написал француз в своем твиттере.

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Напомним, что аргентинский форвард стал лучшим бомбардиром АПЛ среди иностранцев. Благодаря хет-трику в ворота Астон Виллы в активе Агуэро теперь 177 мячей в чемпионате Англии. В свою очередь Тьерри Анри остановился на отметке 175 мячей.

В нынешнем сезоне Серхио Агуэро провел 16 матчей в АПЛ, в которых забил 13 голов. Это уже 13-й подряд сезон, в котором опытный нападающий забивает 10+ мячей в рамках чемпионатов.

Congratulations to @aguerosergiokun on your latest achievement. Incredible player and lethal striker. #legend — Thierry Henry (@ThierryHenry) January 14, 2020

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