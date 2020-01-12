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Агуэро опередил Анри и стал самым результативным легионером в истории АПЛ

12 января 20:43 247 Читати українською
Агуэро опередил Анри и стал самым результативным легионером в истории АПЛ
Серхио Агуэро / Твиттер Манчестер Сити

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро достиг рекордной отметки благодаря хет-трику в матче 22 тура АПЛ против Астон Виллы (6:1).

90+1’ Анвар Эль-Гази
 
Рияд Марез 18’
Рияд Марез 24’
Серхио Агуэро 28’
Габриэл Жезус 45+1’
Серхио Агуэро 57’
Серхио Агуэро 81’
18’ Рияд Марез
24’ Рияд Марез
28’ Серхио Агуэро
45+1’ Габриэл Жезус
57’ Серхио Агуэро
81’ Серхио Агуэро
90+1’ Анвар Эль-Гази

Аргентинец догнал и даже опередил легендарного Тьерри Анри на вершине списка лучших бомбардиров-легионеров АПЛ, информирует Squawka.

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Француз отличился 175 голами в составе Арсенала, а у звезды Манчестер Сити уже 177. Правда, у Анри значительно больше ассистов – 74 против 46-ти у аргентинца. Также Агуэро сравнялся с Фрэнком Лэмпардом на четвертой позиции общего рейтинга бомбардиров лиги. Еще один новый рекорд лидера "горожан" – 12 хет-Трыков в АПЛ, ранее его удерживал Алан Ширер с 11-ю.

Напомним, игрок сборной Аргентины защищает цвета Манчестер Сити с лета 2011 года, когда он перебрался с Атлетико за 38 млн фунтов.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Рекорды Астон Вилла - Манчестер Сити Тьерри Анри Тьерри Анри Серхио Агуэро Серхио Агуэро Алан Ширер
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