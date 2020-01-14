toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Анрі привітав Агуеро з рекордом АПЛ – форвард Манчестер Сіті перевершив досягнення француза

14 січня 20:44 783 Читать на русском
Анрі привітав Агуеро з рекордом АПЛ – форвард Манчестер Сіті перевершив досягнення француза
Серхіо Агуеро / офіційний сайт АПЛ

Колишній форвард лондонського Арсенала Тьєррі Анрі відреагував на побиття свого рекорду в рамках англійської Прем'єр-ліги форвардом Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

90+1’ Анвар Ель-Газі
 
Ріяд Марез 18’
Ріяд Марез 24’
Серхіо Агуеро 28’
Габріел Жезус 45+1’
Серхіо Агуеро 57’
Серхіо Агуеро 81’
18’ Ріяд Марез
24’ Ріяд Марез
28’ Серхіо Агуеро
45+1’ Габріел Жезус
57’ Серхіо Агуеро
81’ Серхіо Агуеро
90+1’ Анвар Ель-Газі

"Вітаю Агуеро з його нещодавнім досягненням. Неймовірний гравець і нападник із інстинктом убивці", – написав француз у своєму твіттері.

Агуеро випередив Анрі і став найрезультативнішим легіонером в історії АПЛ

Нагадаємо, що аргентинський форвард став найкращим бомбардиром АПЛ серед іноземців. Завдяки хет-трику у ворота Астон Вілли Серхіо Агуеро тепер має в активі 177 м'ячів у чемпіонаті Англії. Натомість Тьєррі Анрі зупинився на позначці 175 м'ячів.

У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро провів 16 матчів в АПЛ, у яких забив 13 голів. Це вже 13-й поспіль сезон, у якому досвідчений нападник забиває 10+ м'ячів у рамках чемпіонатів.

Маліновський і Фонсека "покусали" лідерів Серії А, Агуеро – в пантеоні АПЛ, героїчне вилучення Вальверде – огляд вікенду

blog_ava
Гент визначився із сумою, за яку готовий відпустити Яремчука
13:00
10194
Теги
Англія АПЛ Манчестер Сіті Манчестер Сіті Астон Вілла - Манчестер Сіті Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Рекорди
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
13
хв
Парма
22:15
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук