Анрі привітав Агуеро з рекордом АПЛ – форвард Манчестер Сіті перевершив досягнення француза

Колишній форвард лондонського Арсенала Тьєррі Анрі відреагував на побиття свого рекорду в рамках англійської Прем'єр-ліги форвардом Манчестер Сіті Серхіо Агуеро.

"Вітаю Агуеро з його нещодавнім досягненням. Неймовірний гравець і нападник із інстинктом убивці", – написав француз у своєму твіттері.

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Нагадаємо, що аргентинський форвард став найкращим бомбардиром АПЛ серед іноземців. Завдяки хет-трику у ворота Астон Вілли Серхіо Агуеро тепер має в активі 177 м'ячів у чемпіонаті Англії. Натомість Тьєррі Анрі зупинився на позначці 175 м'ячів.

У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро провів 16 матчів в АПЛ, у яких забив 13 голів. Це вже 13-й поспіль сезон, у якому досвідчений нападник забиває 10+ м'ячів у рамках чемпіонатів.

Congratulations to @aguerosergiokun on your latest achievement. Incredible player and lethal striker. #legend — Thierry Henry (@ThierryHenry) January 14, 2020

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