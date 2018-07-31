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Анри получил предложение возглавить сборную Египта

21:09 30 Читати українською
Анри получил предложение возглавить сборную Египта
Тьерри Анри / Фото Sky Sports

Ассистент наставника сборной Бельгии Тьерри Анри может возглавить национальную команду Египта.

Федерация футбола Египта намерена пригласить легенду французского футбола Тьерри Анри возглавить национальную команду, сообщает Talk Sport.

Анри может возглавить Астон Виллу

По информации издания, Анри уже встретился с руководством Федерации футбола Египта. Стороны договорились о финансовых деталях сделки. Теперь сам Тьерри должен решить, хочет ли он возглавить сборную. Руководство Федерации футбола Египта планирует представить проект развития сборной, после чего француз примет окончательное решение.

Напомним, на чемпионате мира-2018 Анри был ассистентом главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса, и помог получить команде бронзовые медали турнира.

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Египет Египет Тьерри Анри Тьерри Анри Мир
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