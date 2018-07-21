Анри может возглавить Астон Виллу

Бывший нападающий лондонского Арсенала, член штаба сборной Бельгии Тьерри Анри может начать самостоятельную тренерскую карьеру в Астон Вилле.

40-летний француз вскоре может возглавить команду из Бирмингема, утверждает The Sun.

Накануне египетский миллиардер Нассеф Савирис приобрел контрольный пакет акций Астон Виллы и может начать изменения в клубе с отставки главного тренера. Сейчас "вилланов" тренирует Стив Брюс, который в прошлом сезоне вывел команду в финал плей-офф Чемпионшипа. Там бирмингемцы минимально уступили Фулхэму.

На ЧМ-2018 Тьерри Анри входил в тренерский штаб Роберто Мартинеса, под руководством которого сборная Бельгии завоевала бронзу Мундиаля. После чемпионата мира Анри покинул Sky Sports, где работал экспертом. Тогда он объяснил такое решение желанием сосредоточиться на тренерской работе.

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