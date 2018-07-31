Анрі отримав пропозицію очолити збірну Єгипту

Асистент наставника збірної Бельгії Тьєррі Анрі може очолити національну команду Єгипту.

Федерація футболу Єгипту має намір запросити легенду французького футболу Тьєррі Анрі очолити національну команду, повідомляє Talk Sport.

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За інформацією видання, Анрі вже зустрівся з керівництвом Федерації футболу Єгипту. Сторони домовилися про фінансові деталі угоди. Тепер сам Тьєррі повинен вирішити, чи хоче він очолити збірну. Керівництво Федерації футболу Єгипту планує представити проект розвитку збірної, після чого француз прийме остаточне рішення.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2018 Анрі був асистентом головного тренера збірної Бельгії Роберто Мартінеса, та допоміг здобути команді бронзові медалі турніру.

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