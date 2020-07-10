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Анри почти 9 минут простоял на колене в матче МЛС

11:30 - Читати українською
Анри почти 9 минут простоял на колене в матче МЛС
Тьерри Анри на колене

Тьерри Анри присоединился к акциям в поддержку темнокожих красивым жестом.

Тьерри Анри возглавил Монреаль Импакт в конце 2019-го, но первые полгода работы в США были испорчены пандемией коронавируса. МЛС решила вернуться с карантина интересным турниром в формате чемпионата мира.

В первом матче своей команды в рамках "MLS is Back" Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд, выразив тем самым поддержку Джорджу Флойду.

Темнокожего американца убил полицейский – он душил Флойда те же 8 минут 46 секунд. Смерть Джорджа вызвала массовые протесты в США и новую волну антирасизма.

Монреаль Импакт в этом поединке проиграл Нью-Инглэнд Революшн со счетом 0:1.

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Теги
Монреаль Импакт Монреаль Импакт Мир МЛС Тьерри Тьерри Анри
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