Анри почти 9 минут простоял на колене в матче МЛС

Тьерри Анри присоединился к акциям в поддержку темнокожих красивым жестом.

Тьерри Анри возглавил Монреаль Импакт в конце 2019-го, но первые полгода работы в США были испорчены пандемией коронавируса. МЛС решила вернуться с карантина интересным турниром в формате чемпионата мира.

В первом матче своей команды в рамках "MLS is Back" Анри простоял на колене 8 минут 46 секунд, выразив тем самым поддержку Джорджу Флойду.

Темнокожего американца убил полицейский – он душил Флойда те же 8 минут 46 секунд. Смерть Джорджа вызвала массовые протесты в США и новую волну антирасизма.

Монреаль Импакт в этом поединке проиграл Нью-Инглэнд Революшн со счетом 0:1.