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Анрі майже 9 хвилин простояв на коліні в матчі МЛС

11:24 - Читать на русском
Анрі майже 9 хвилин простояв на коліні в матчі МЛС
Тьєррі Анрі на коліні

Тьєррі Анрі приєднався до акцій на підтримку темношкірих красивим жестом.

Тьєррі Анрі очолив Монреаль Імпакт наприкінці 2019-го, але перші півроку роботи в США були зіпсовані пандемією коронавірусу. МЛС вирішила повернутися з карантину цікавим турніром у форматі чемпіонату світу.

У першому матчі своєї команди в рамках "MLS is Back" Анрі простояв на коліні 8 хвилин 46 секунд, висловивши тим самим підтримку Джорджу Флойду.

Темношкірого американця вбив полісмен – він душив Флойда ті ж 8 хвилин 46 секунд. Смерть Джорджа викликала масові протести в США та нову хвилю антирасизму.

Монреаль Імпакт у цьому поєдинку програв Нью-Інгленд Революшн з рахунком 0:1.

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Теги
Монреаль Імпакт Монреаль Імпакт Світ МЛС Тьєррі Тьєррі Анрі
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