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Анхелиньо хочет вернуться в Манчестер Сити для конкуренции за место с Зинченко

00:44 18 Читати українською
Анхелиньо хочет вернуться в Манчестер Сити для конкуренции за место с Зинченко
Анхелиньо / Фото ФК Манчестер Сити

Защитник РБ Лейпциг Анхелиньо мечтает воспользоваться своим шансом в Англии.

Анхелиньо намерен бороться за место в стартовом составе Манчестер Сити в следующем сезоне, сообщает kicker.

Анхелиньо: Не теряю надежду получить место в составе Манчестер Сити

Сейчас 23-летний испанец защищает цвета РБ Лейпциг, а его контракт принадлежит "горожанам". Анхелиньо выступает на позиции левого защитника и является прямым конкурентом Александра Зинченко. Если испанцу не удастся отвоевать себе место в Сити, то, вероятно, он снова отправится в аренду.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Анхелиньо провел 5 матчей, в которых отметился голом.

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