Анхелиньо: Не теряю надежду получить место в составе Манчестер Сити

Защитник Манчестер Сити Анхелиньо, выступающий за РБ Лейпциг на правах аренды, изъявил желание продолжить борьбу за место в составе "горожан".

"Я поехал в Манчестер, когда мне было 16 лет. Переживал, что у меня не сразу получилось. Но я все еще игрок Манчестер Сити, не теряю надежду получить место в составе.

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Перед моим уходом в аренду Гвардиола сказал, что РБ Лейпциг – это идеальное место, чтобы потом вернуться в Манчестер", – поделился Анхелиньо в комментарии La Voz De Galicia.

К слову, испанец уже успел провести 4 матча в Бундеслиге за РБ Лейпциг и отметиться забитым голом. В составе Манчестер Сити Анхелиньо конкурирует за место в составе с Менди и Зинченко.

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