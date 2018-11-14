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Экс-тренер Шахтера сконфузился на дебютной пресс-конференции в Сельте – курьез дня

13 ноября 23:15 83 Читати українською
Экс-тренер Шахтера сконфузился на дебютной пресс-конференции в Сельте – курьез дня
Мигел Кардосо / AS

Мигел Кардосо, ранее работавший ассистентом Паулу Фонсеки в донецком Шахтере, назначен главным тренером Сельты из Виго. На дебютной пресс-конференции в качестве наставника "небесных" португалец оговорился и перепутал Сельту и Депортиво.

"Хочу поблагодарить президента и спортивному директору за доверие, которое оказано мне и моему штабу. Мы начнем новую эпоху в Депортиво... имею в виду, в Сельте", – сказал Кардосо.

Экс-тренер Шахтера Кардосо официально возглавил Сельту

Отметим, что Сельта и Депортиво – принципиальные соперники, ведь оба клуба расположены в Галисии.

К слову, Мигел Кардосо во времена Мирчи Луческу в течение трех лет работал тренером молодежной команды Шахтера, а когда "горняков" возглавил Паулу Фонсека, то стал его помощником. Перед сезоном 2017/18 португалец решил начать самостоятельную тренерскую карьеру и возглавил Риу Аве на родине.

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