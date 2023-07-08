Молодежная сборная Англии U-21 стала чемпионом Европы, одержав победу над сборной Испании U-21 в финале турнира. Смотрите видео гола и обзор игры на "Футбол 24".

Сборная Англии начала финал гораздо активнее. Один из подходов подопечных Ли Карсли к воротам "Ла Рохиты" привел к назначению штрафного. Палмер пробил, а мяч рикошетом от Джонса влетел в сетку. Шло компенсированное время к первому тайму.

Англия стала чемпионом Европы, обыграв Испанию – кипер отразил пенальти на 90+9 и принес первый титул за 39 лет

После перерыва сборная Испании пыталась отыграться, но подопечные Ли Карсли эффективно оборонялись. В конце встречи "Ла Рохита" заработала право на пенальти, но голкипер англичан отразил удар.

Сборная Англии завоевала золото на турнире впервые за 39 лет. Команда Ли Карсли выиграла все матчи, не пропустив ни одного мяча в свои ворота.