Молодіжна збірна Англії U-21 стала чемпіоном Європи, здобувши перемогу над збірною Іспанії U-21 у фіналі турніру. Дивіться відео гола і огляд гри на "Футбол 24".

Збірна Англії розпочала фінал куди активніше. Один з підходів підопічних Лі Карслі до воріт "Ла Рохіти" призвів до призначення штрафного. Палмер пробив, а м'яч рикошетом від Джонса влетів у сітку. Йшов компенсований час до першого тайму.

Англія стала чемпіоном Європи, обігравши Іспанію – кіпер відбив пенальті на 90+9 і приніс перший титул за 39 років

Після перерви збірна Іспанії намагалася відігратись, але підопічні Лі Карслі ефективно оборонялися. Наприкінці зустрічі "Ла Рохіта" заробила право на пенальті, але голкіпер англійців відбив удар.

Збірна Англії завоювала золото на турнірі вперше за 39 років. Команда Лі Карслі виграла всі матчі, не пропустивши жодного м'яча у свої ворота.